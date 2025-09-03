Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza

A rede britânica de cosméticos Lush manteve fechadas, nesta quarta-feira (3), durante todo o dia, suas lojas físicas e online, assim como seus centros de produção, no Reino Unido, para manifestar sua solidariedade com a Faixa de Gaza.

A mensagem "Parem com a fome em Gaza", seguida de "Fechamos em solidariedade", aparece no site da marca, fundada em 1995 no sudoeste da Inglaterra e conhecida por suas bombas de banho efervescentes e seus sabonetes coloridos.

"Na Lush, compartilhamos a angústia de milhões de pessoas diante das imagens de pessoas passando fome em Gaza, Palestina. Como o resto do mundo, nos esforçamos para encontrar formas de ajudar, enquanto o governo israelense impede a entrada de ajuda humanitária urgente na Faixa de Gaza", afirma a empresa em um comunicado publicado na internet.