Rubio chega ao México para reunião com presidente após escalada dos EUA contra cartéis

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reunirá, nesta quarta-feira (3), com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, um dia depois de o governo dos Estados Unidos ter aumentado a pressão sobre os cartéis mediante um ataque dirigido contra uma embarcação perto da Venezuela.

Rubio tem previsto um encontro com Sheinbaum às 10h locais (13h e Brasília) antes de conduzir uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, de acordo com o Departamento de Estado.

Poucos esperam que os Estados Unidos, sob o comando de um imprevisível Donald Trump, realize no México um ataque similar ao executado no Caribe. Ainda mais porque sua presidente tem se concentrado na cooperação na complicada relação com Washington.