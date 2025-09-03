Sánchez e Starmer firmam acordo que reforça cooperação entre Espanha e Reino Unido

Antes do encontro, os dois líderes denunciaram diante da imprensa a situação "terrível" em Gaza.

Focado nisso, o marco bilateral firmado menciona "coordenação de iniciativas para promover a implementação da solução de dois Estados e o Estado palestino".

- Política externa -

A Espanha reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024, enquanto o Reino Unido anunciou que faria o mesmo em setembro deste ano, caso Israel não assumisse uma série de compromissos, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

Entre os pontos de política externa assinados nesta quarta-feira pelos dois países está "apoio ao crescimento econômico da América Latina e do Caribe e aos seus objetivos em matéria de clima, energia e biodiversidade, incluindo adaptação climática e resiliência; esforços para melhorar a segurança cidadã e abordar a questão do crime organizado".

O texto também menciona que os ministros das Relações Exteriores de ambos os países manterão um diálogo estratégico anual para fortalecer a parceria e monitorar os objetivos do acordo firmado nesta quarta-feira.