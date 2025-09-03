Segurança em ato de campanha de Milei é alvo de polêmica na Argentina

Também sofre uma crise de confiança dos mercados financeiros que fez disparar a cotação do dólar, o que obrigou o governo a intervir no mercado na terça-feira através do Tesouro.

"Quero adverti-lo claramente: responsabilizo Milei por qualquer ato de desordem ou violência que possa ocorrer", disse na rede X o governador da província de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof, em cujo distrito serão disputadas eleições legislativas no domingo.

Kicillof pediu aos moradores de Moreno, a localidade onde Milei fará um discurso de campanha, "que não se aproximem deste ato" e que busquem se expressar não "com gritos, nem com pedras", mas nas eleições.

O local escolhido para o ato, um campo de futebol deteriorado, apresenta "múltiplas deficiências quanto à infraestrutura, acessibilidade e segurança", assinalou Javier Alonso, ministro da Segurança da província, ao advertir que "tem gente que está irritada".

O presidente, por sua vez, disse em uma entrevista que podem tentar matá-lo.

"É no tudo ou nada e isso implica desde tentar destruir o programa econômico no Congresso a fazer manifestações violentas na rua ou tentar me matar", disse Milei ao podcast francês 21 News.