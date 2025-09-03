Sete migrantes foram encontrados mortos em praias no sul da Espanha

Os corpos de sete migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (3) em duas praias no sul da Espanha após suas embarcações naufragarem, informaram autoridades locais à AFP.

Seis corpos foram encontrados ao amanhecer na praia de Los Muertos, no município andaluz de Carboneras, enquanto outro morto apareceu na praia de Las Salinas, em Cabo de Gata, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

mig/rs/al/pb/aa