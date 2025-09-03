Sete migrantes morrem em tentativa de cruzar o Mediterrâneo

As autoridades tunisianas enviaram um navio de abastecimento que operava na zona para resgatar os 41 sobreviventes, e a Marinha tunisiana chegou alguns dias depois, mas os migrantes recusaram-se a segui-los, disse um porta-voz da Sea-Watch à AFP.

"Algumas dessas pessoas preferem morrer a serem enviadas à força de volta para a Tunísia", afirmou.

A Sea-Watch, que acompanhou a situação com a ajuda do seu avião de observação, afirmou que Malta tinha recusado os seus pedidos de ajuda, mas finalmente a ONG obteve autorização das autoridades tunisinas para recolher os migrantes.

A Tunísia é um país de trânsito fundamental para milhares de migrantes africanos que todos os anos tentam chegar à Europa por mar.

Em 2023, a Tunísia firmou um acordo de 255 milhões de euros (1,6 bilhão de reais na cotação atual) com a União Europeia, dos quais quase metade se destinava a combater a imigração clandestina.

Este acordo tinha como objetivo reforçar a capacidade da Tunísia de impedir que os barcos partissem das suas costas, mas as ONG afirmam que os migrantes são vítimas de discriminação, racismo e violência no país.