Tribunal de apelações bloqueia uso de lei de 1798 por Trump para deportações

O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito emitiu na terça-feira uma sentença por 2 a 1 na qual afirma que Trump não pode utilizar esta lei como base para deportar migrantes no Texas, Louisiana e Mississippi.

"Concluímos que as evidências não sustentam que uma invasão ou incursão predatória tenha acontecido", escreveu a juíza Leslie Southwick.

Com o apoio da magistrada Irma Carrillo Ramírez, Southwick concedeu uma ordem judicial preliminar que bloqueia a expulsão dos migrantes sem documentos.

O juiz Andrew Oldham discordou, alegando que dependia de "questões de julgamento político" para determinar se as condições prévias para invocar a lei de inimigos estrangeiros foram atendidas ou não.

Trump fez campanha para a Casa Branca com a promessa de deportar milhões de migrantes sem documentos. Várias ordens executivas do presidente sobre o tema enfrentam resistência nos tribunais.

Desde que retornou à presidência em janeiro, o republicano enviou tropas à fronteira com o México e impôs tarifas a este país e ao Canadá, alegando que não fazem o suficiente para impedir as entradas ilegais.