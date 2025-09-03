Tribunal peruano ordena a liberação do ex-presidente Vizcarra

Um tribunal de apelações do Peru ordenou a libertação do ex-presidente Martín Vizcarra, que cumpre prisão preventiva por um caso de suposta corrupção, informou na quarta-feira (3) o Poder Judiciário.

Vizcarra, que foi chefe de Estado entre 2018 e 2020, foi enviado à prisão em 13 de agosto por um juiz que alegou risco de fuga em um processo que o investiga por supostos subornos recebidos quando era governador da região de Moquegua (sul) há 11 anos.

A "Terceira Sala Penal de Apelações da Corte Superior Nacional ordena a imediata libertação do ex-presidente Martín Vizcarra pelo suposto delito de corrupção passiva em prejuízo do Estado", diz a resolução divulgada pelo Poder Judiciário nas redes sociais.