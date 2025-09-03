Trump se diz pronto para enviar mais tropas americanas para a Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo poderia enviar mais tropas para a Polônia, que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, ao receber o presidente polonês, Karol Nawrocki, nesta quarta-feira (3), na Casa Branca.

A Polônia, membro-chave da Otan e da União Europeia (UE), tem apoiado firmemente a Ucrânia desde a invasão russa, em 2022, e é um país de trânsito vital para suprimentos militares e ajuda humanitária, além de abrigar milhares de tropas americanas.

"Poremos mais (militares) lá se eles quiserem", disse Trump quando perguntado por um jornalista se estava considerando reduzir a presença de tropas americanas na região.