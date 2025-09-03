UE considera que encontro entre Xi, Putin e Kim desafia a ordem internacional

Em um discurso realizado logo depois, na tarde desta quarta-feira, Kallas voltou a se referir a essas ameaças que, segundo ela, afetam os equilíbrios mundiais e chamou a Europa a desempenhar plenamente seu papel no cenário internacional.

"China e Rússia falam sobre empreender juntos mudanças nunca antes vistas em um século" na arquitetura mundial de segurança, destacou.

"Putin, Kim e Xi se exibiram juntos em público pela primeira vez, projetando uma visão de paz através do cano de um fuzil. Isso não é o que a paz significa para a Europa", declarou enfaticamente.

O presidente chinês, Xi Jinping, seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, participaram juntos nesta quarta-feira em Pequim de um gigantesco desfile com aparência de demonstração de força militar e diplomática. Na ocasião, Xi Jinping apresentou seu país como "imbatível".

Neste período de fortes tensões geopolíticas, a Europa deve "construir seu poder para participar como um ator de pleno direito", acrescentou Kallas.

Gaza é um "exemplo de situação na qual não usamos nosso poder geopolítico por falta de unidade", insistiu, fazendo um apelo aos 27 para juntos mostrar "coragem política".