Verão de 2025 foi o mais quente já registrado na China

A China viveu em 2025 o verão mais quente desde o início dos registros e ainda enfrenta ondas intensas de calor no sul, informou a agência meteorológica nacional.

"Entre junho e agosto deste ano, grandes partes da China registraram calor intenso, com uma média nacional de temperatura de 22,3ºC, o verão mais quente desde o início dos registros", informou a Administração Meteorológica da China (AMC).

As autoridades alertaram em julho sobre os riscos para a saúde provocados pelas ondas de calor no leste da China. As temperaturas se aproximaram de 40ºC em junho em Pequim.