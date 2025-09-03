Vice-premiê britânica admite não ter pagado impostos sobre compra de apartamento

"Confiei nos conselhos que recebi e estou devastada porque sempre respeitei as normas, algo de que sempre senti orgulho", acrescentou.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, expressou apoio à sua vice, afirmando no Parlamento que estava "muito orgulhoso" de sentar-se ao seu lado.

Ao ser questionada se havia considerado renunciar, Rayner, que também é secretária de Estado de Habitação, respondeu que conversou sobre esta possibilidade com sua família.

Frequentemente alvo da imprensa conservadora, a política trabalhista teria economizado 40.000 libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição.

Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente seu único bem imobiliário.

A vice-premiê afirmou que consultou advogados "que não consideraram corretamente" todos os detalhes de sua situação pessoal.