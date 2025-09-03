Vítimas de Epstein preparam lista de abusadores sexuais

"Eles tentam fazer as pessoas falarem sobre algo que é totalmente irrelevante para o sucesso que tivemos como nação desde que me tornei presidente", afirmou.

Os comentários de Trump coincidiram com a coletiva de imprensa das vítimas de Epstein nas escadarias do Capitólio em Washington, onde algumas falaram publicamente pela primeira vez sobre os abusos sexuais sofridos.

Exigiram maior transparência do Departamento de Justiça e a divulgação de todos os arquivos da investigação do caso, assim como a aprovação de uma lei pelo Congresso que obrigue sua publicação.

"Não há farsa nenhuma. O abuso foi real", declarou Haley Robson, recrutada para fazer massagens sexuais em Epstein quando tinha 16 anos.

Epstein morreu em uma prisão de Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

Muitos apoiadores de Trump ficaram indignados depois que o FBI e o Departamento de Justiça declararam em julho que Epstein havia se suicidado, que ele não havia chantageado nenhuma figura proeminente e que não mantinha uma "lista de clientes".