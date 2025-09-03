Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Na terça-feira, um juiz federal rejeitou a ação do governo dos Estados Unidos que exigia que o Google vendesse seu navegador web Chrome, em uma das decisões mais significativas contra práticas monopolísticas corporativas nas últimas duas décadas.

Esse resultado é "em geral favorável ao Google, já que o tribunal rejeitou as medidas mais severas propostas pelo Departamento de Justiça dos EUA", em particular a desintegração do gigante norte-americano, apontaram os analistas da Wedbush.

Como resultado, a ação da Alphabet subiu 9,14%, chegando a 230,66 dólares.

A Apple também se beneficiou dessa decisão judicial (+3,81%, a 238,47 dólares), já que o tribunal determinou que era indesejável proibir os acordos entre Google e os fabricantes de telefones.

Além disso, o mercado acionário dos EUA recebeu com certo otimismo a publicação do relatório de emprego Jolts (Survey of Job Openings and Labor Turnover), que destacou o menor número de vagas em julho desde setembro de 2024.

"As expectativas de um corte de juros em setembro se confirmaram" após essa publicação, dado que os membros do banco central norte-americano expressaram repetidamente preocupação com a saúde do mercado de trabalho dos EUA.