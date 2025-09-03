Yago Dora, o campeão mundial de surfe que domina as ondas inspirado em Ronaldo

A "Brazilian Storm" tem um novo campeão mundial de surfe: Yago Dora, que domina as ondas com o mesmo número 9 que Ronaldo 'Fenômeno' marcou época nos gramados.

Na última segunda-feira, Yago, de 29 anos, se tornou o quinto surfista brasileiro a vencer o campeonato da World Surf League (WSF), depois de Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano 'Mineirinho' de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

"Eu cresci com as memórias do Ronaldo jogando pela Seleção. Quando eu era uma criança, o Brasil ganhou o penta (...) sempre foi o meu jogador favorito", conta o dono do título da WSF.