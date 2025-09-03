Zelensky e outros dirigentes europeus falarão com Trump após cúpula na quinta-feira em Paris
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, falará na quinta-feira (4) por telefone, junto com outros líderes europeus, com Donald Trump, ao final de uma cúpula em Paris centrada nas garantias de segurança que seriam oferecidas à Ucrânia caso se alcance a paz com a Rússia.
A cúpula começará às 08h30 GMT (05h30 em Brasília), com vários líderes presentes em Paris, como Zelensky, e outros por videoconferência.
Às 12h GMT (8h em Brasília), os líderes terão uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, e uma hora depois darão uma coletiva de imprensa no Palácio do Eliseu.
O presidente Donald Trump mencionou, em meados de agosto, a concessão de garantias de segurança americanas à Ucrânia, sem entrar em detalhes.
Trump também tentou, até agora sem sucesso, organizar uma cúpula entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelensky, após ter estendido o tapete vermelho ao líder do Kremlin no dia 15 de agosto no Alasca, para pôr fim à guerra que já dura três anos e meio.
