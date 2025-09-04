Agentes de imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Os funcionários do USCIS são responsáveis por receber os candidatos a imigração ou naturalização como cidadãos americanos.

A imigração ilegal, que acelerou durante o mandato do democrata Joe Biden (2021-2025), antecessor de Trump, é uma das principais batalhas do republicano.

Suas medidas drásticas, que incluíram incursões em cidades como Los Angeles, foram revertidas ou confirmadas por diversos níveis judiciais, desde juízes federais até a Suprema Corte.

Essa queda de braço teve seu último episódio esta semana, quando um juiz federal ordenou a suspensão da deportação de menores para a Guatemala que estavam prestes a ser embarcados em um aeroporto.

A Casa Branca garante que mais de "300.000 migrantes" foram detidos nos primeiros seis meses de governo de Trump.

O número de imigrantes que cruzaram ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos nos últimos quatro anos é tema de acirrada polêmica. Alguns especialistas calculam que poderiam ser entre 8 e 10 milhões de pessoas.