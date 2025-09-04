Alemanha estreia nas Eliminatórias com derrota histórica para Eslováquia (2-0)

Primeiro jogo e alerta ligado: a Alemanha estreou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com derrota por 2 a 0 para a Eslováquia nesta quinta-feira (4), em Bratislava, e já está em uma posição incômoda no Grupo A da competição.

Com gols de David Hancko (42') e David Strelec (55'), os eslovacos impuseram aos alemães sua primeira derrota fora de casa em Eliminatórias e a quarta em toda a história (1 a 0 para Portugal em 1985, 5 a 1 para a Inglaterra em 2001 e 2 a 1 para a Macedônia do Norte em 2021).

A derrota desta quinta-feira também é mais séria do que as anteriores, já que desta vez o grupo tem apenas quatro equipes, o que diminui consideravelmente a margem para tropeços.