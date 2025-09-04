Ali, presidente reeleito da Guiana que capitaliza o petróleo e a soberania

Os críticos o acusam de personificar uma política de inaugurações simbólicas ou de "corte de fitas". Casado com Arya, pai de dois filhos, ele afirma que é necessário administrar as receitas do petróleo pensando nas gerações futuras.

"Estas são riquezas para as gerações presentes e futuras. O petróleo e o gás nos fornecem os recursos necessários para construir a economia do futuro. Diversificar e estabelecer diferentes pilares sobre os quais a economia será apoiada", afirmou em uma entrevista em 2022.

Durante a campanha, ele repetiu o lema e prometeu proteger a floresta tropical que cobre 95% do território, que também constitui uma fonte de renda por meio de créditos de carbono.

No meio de seu mandato, ele viu a Venezuela retomar suas pretensões sobre o Esequibo, território administrado pela Guiana, mas objeto de uma disputa histórica entre os dois países. Com o apoio dos Estados Unidos, adotou uma postura firme e intransigente em relação a Caracas, uma ação apreciada por seus compatriotas.

Na segunda-feira, ele expressou apoio à mobilização dos Estados Unidos no Caribe em nome do combate ao narcotráfico, que também tem como alvo Maduro, acusado pelos Estados Unidos de liderar um cartel de drogas.

"Apoiamos tudo o que permita eliminar qualquer ameaça à nossa segurança, não apenas em termos de soberania (...) todos devemos nos unir para combater o crime transnacional, lutar contra o tráfico de drogas", afirmou.