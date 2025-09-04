Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

"Nós, europeus, estamos dispostos a fornecer garantias de segurança à Ucrânia e aos ucranianos no dia da assinatura de um acordo de paz", declarou o presidente francês na noite de quarta-feira, antes da chegada de Zelensky.

Macron afirmou que os detalhes são "extremamente confidenciais", mas que "os preparativos foram concluídos" em uma reunião anterior de ministros da Defesa.

Às vésperas da reunião, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que observará a evolução da situação, mas que está disposto a "resolver" seus objetivos "por meios militares".

Os líderes europeus têm se mostrado bastante reservados quanto à natureza das garantias, que devem incluir o envio de tropas europeias para a Ucrânia, treinamento e apoio "de respaldo" dos Estados Unidos.

Zelensky afirmou estar confiante que os aliados de Kiev ajudarão a "aumentar a pressão sobre a Rússia para que avance em direção a uma solução diplomática". Mas também acrescentou: "Infelizmente, ainda não vimos nenhum sinal da Rússia de que eles queiram encerrar a guerra".

- "Inaceitáveis" -

Horas antes do início das negociações, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia são "absolutamente inaceitáveis".