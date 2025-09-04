Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Afetadas pelos encargos punitivos de Donald Trump, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto em estimativa anual, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4).

O presidente americano impôs desde 6 de agosto tarifas aduaneiras de 50% para vários produtos brasileiros, a taxa mais alta estabelecida até agora a outro país, sob o argumento de que existe uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aliado de Trump, Bolsonaro é réu no julgamento por tentativa de golpe de Estado em 2022.