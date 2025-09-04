Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Isra al Basus, que vive ali, relatou ter visto a loja vizinha à sua em chamas. "Meus filhos e eu estávamos dormindo quando ouvimos os bombardeios. Estilhaços caíram sobre nós e meus quatro filhos começaram a gritar", relatou.

No hospital Al Shifa da Cidade de Gaza, corpos envoltos em lençóis brancos jaziam no chão do necrotério.

Uma mulher acariciava a cabeça de seu filho morto enquanto seu corpo permanecia do lado de fora em uma maca. "Com quem você me deixa, filho? Por quê? Por quê?", ela chorava.

Mais ao sul, no acampamento de refugiados de Nuseirat, a defesa civil informou que um ataque aéreo israelense matou sete pessoas, incluindo três crianças.

Imagens da AFP do local mostram um palestino, Yusef Suleiman, com sua neta, caminhando por um abrigo bombardeado onde pedaços de tecido pendiam dos postes das tendas.

Suleiman disse que o ataque antes do amanhecer matou seu sobrinho, a esposa deste e seus dois filhos.