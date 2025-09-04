Portugal: sobe para 17 o número de mortos após bondinho descarrilar

O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu hoje para 17 mortos após o falecimento de dois feridos durante a madrugada, anunciou a diretora dos serviços de emergência da capital portuguesa, Margarida Castro.

O acidente, que aconteceu na tarde de ontem, também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos falecidos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.