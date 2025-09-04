Bondes de Lisboa, meio de transporte centenário que se tornou atração turística

Silva trabalhou na década de 1960 como entregador de jornais e ia todos os dias a esse local, que na época abrigava várias gráficas e redações.

"Naquela época não havia tantos turistas" e o bondinho era usado principalmente pelos habitantes da cidade, continua ele enquanto passeia com seu cachorro na 'Baixa', o coração histórico de Lisboa.

Como ele, muitos moradores guardam uma lembrança pessoal desses "elevadores mecânicos".

"Todos os lisboetas já tomaram (os bondinhos) pelo menos uma vez", afirma Adelaide Alves, cabeleireira de 57 anos que trabalha no centro da cidade.

"Pessoalmente, não me sentia confortável, por isso não o tomava com frequência. Embora, às vezes, não houvesse escolha. A subida a pé é muito impressionante e escorregadia como manteiga", descreve.

Ela não consegue tirar os olhos das capas dos jornais expostos no quiosque do seu bairro, onde muitos vizinhos param para compartilhar sua emoção após o que a imprensa chama de "a tragédia de Lisboa".