Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Mas, apesar da destruição, os testemunhos coletados pela AFP ? todos citados por meio de pseudônimos ? confirmam que, embora com atrasos e de forma parcial, os funcionários continuam recebendo seus salários.

Karim, de 39 anos, funcionário do Ministério de Obras Públicas, conta que em julho recebeu uma mensagem de texto em seu celular com a seguinte frase: "Fulano o convida para tomar um café", com a hora e o local, perto de uma escola que abriga pessoas deslocadas.

"Fui. Estava com muito medo de um bombardeio. Um funcionário conhecido estava me esperando e me entregou 1.000 shekels [moeda israelense que circula em Gaza, equivalente a US$ 300 ou R$ 1.625,80, na cotação atual]", diz ele, detalhando que este valor é apenas uma parte de seu salário, que antes da guerra chegava a 2.900 shekels.

- "Escapei da morte" -

Ala, professora em uma escola pública da Cidade de Gaza, teve o seu último salário pago no final de junho, quando recebeu uma mensagem de texto instruindo-a a comparecer a uma escola abandonada que abrigava deslocados.

"A escola acabara de ser bombardeada e o funcionário encarregado de distribuir os salários havia fugido. Graças a Deus eu cheguei tarde e escapei da morte", relata, explicando que teve que voltar ao local no dia seguinte para receber o pagamento.