Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

O assessor econômico do presidente Donald Trump, nomeado para ocupar um cargo de governador no Federal Reserve, Stephen Miran, comprometeu-se a respeitar a independência do banco central americano (Fed) caso seja ratificado, em uma audiência de confirmação nesta quinta-feira (4) no Senado.

Se Miran for designado para ocupar um cargo no Fed, ele poderá participar da próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro para fixar as taxas de juros que Trump insiste em pedir para serem reduzidas.

"O Comitê Federal de Mercado Aberto é um grupo independente com uma tarefa monumental, e estou decidido a preservar sua independência", declarou Miran diante dos senadores.