Colômbia vence Bolívia (3-0) e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

A Colômbia se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4), ao derrotar a Bolívia por 3 a 0, em Barranquilla, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
O meia James Rodríguez abriu o placar no primeiro tempo (31'), antes de Jhon Córdoba (74') e Juan Fernando Quintero (83') darem números finais à partida.
"É um grande orgulho, é mais uma Copa do Mundo. Se Deus quiser, chegaremos em boa forma, e acho que esse povo merece isso", disse James após a partida nas redes sociais da federação local.
O jogo desta quinta-feira pode ter sido o último oficial disputado em Barranquilla por James Rodríguez (34 anos) e o atual goleiro reserva David Ospina (37 anos), o jogador com mais partidas pela seleção, com 129.
Juntos, eles viveram grandes momentos no Estádio Metropolitano ao lado de outros ídolos do futebol colombiano, como o maior artilheiro da história da seleção, Radamel Falcao García, e Juan Cuadrado.
Faltando um jogo para o fim das Eliminatórias, a Colômbia está na quinta colocação, com 25 pontos, e visitará a Venezuela na próxima terça-feira.
Já a Bolívia (8ª), apesar da derrota, ainda tem chances de classificação. Com 17 pontos, um a menos que a 'Vinointo', a equipe ainda pode terminar as Eliminatórias na sétima posição, que a levaria para a repescagem.
Na última rodada, os bolivianos recebem a Seleção Brasileira na cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar.
- Escalações:
Colômbia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma (Juan Portilla, 81'), Richard Ríos, Jhon Arias (Jáminton Campaz, 61') - James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 61'), Luis Díaz (Marino Hinestroza, 87') e Jhon Córdoba (Dayro Moreno, 81'). Técnico: Néstor Lorenzo.
Bolívia: Carlos Lampe - Diego Medina (Yomar Rocha, 68'), Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo - Ervin Vaca, Robson Matheus (Antonio Melgar, 76') Gabriel Villamil (Moisés Villarroel, 77') - Miguel Terceros, Moisés Paniagua (Carmelo Algarañaz, 68') e Roberto Fernández. Técnico: Óscar Villegas.
das/cl/cb
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.