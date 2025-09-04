David Pablos revela o lado mais terno dos 'caminhoneiros' do México no Festival de Veneza

Ambientada no perigoso norte do México, foi filmada majoritariamente na Cidade Juarez e seus arredores.

"O diabo sai à noite", conta Pablos sobre o que os policiais da região o alertaram. Devido à insegurança, as filmagens, que duraram seis semanas, "foram complicadas", admite o diretor. Tanto que foram abaladas por um sequestro, o de um membro da equipe que ficou um dia inteiro retido. "Eles nos ameaçaram, os sicários nos ligaram", diz.

"Era necessário estar o tempo todo sob proteção, da polícia ou da guarda nacional", afirma o diretor, que ainda assim relata uma filmagem "linda" em que "houve uma grande conexão entre toda a equipe".

Para o filme, o cineasta de 41 anos, indicado em festivais como Cannes, San Sebastián e Estocolmo, queria atores que conhecessem o terreno.

No caso do personagem de Veneno, que contém uma grande sensibilidade por suas feridas de infância, Pablos explica que precisava de um rapaz "abertamente gay", algo que era difícil de encontrar, pois "pouquíssimos estão em contextos tão pesados, tão inseguros, tão violentos".

- Histórias de violência -

O filme é uma janela para um mundo à parte, o desses nômades capazes de dirigir dias seguidos sem parar. Um pequeno universo onde todos acabam se conhecendo e se cruzando nas "cachimbas" onde param para descansar. Vidas solitárias que alguns enfrentam consumindo drogas.