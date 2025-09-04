Diante da 'ameaça' dos EUA, qual é o poder militar da Venezuela?

Caças russos, drones iranianos, tanques franceses e um velho submarino alemão: a Venezuela conta com 343 mil "homens e mulheres em armas" e um equipamento obsoleto em suas Forças Armadas para enfrentar uma - muito improvável por enquanto - invasão dos Estados Unidos.

O presidente Nicolás Maduro denuncia "a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos" após a mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos para o Caribe em operações contra o narcotráfico.

"Eles estão buscando uma mudança de regime através da ameaça militar e manchar as mãos de Donald Trump com sangue", disse Maduro a correspondentes estrangeiros. "Se a Venezuela fosse atacada, entraria imediatamente em um período de luta armada".