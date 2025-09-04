Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Mikel Oyarzabal, aproveitando passe de Martín Zubimendi (5'), o lateral Marc Cucurella, com seu primeiro gol pela 'Roja' (30'), e Mikel Merino, de cabeça após escanteio cobrado por Yamal (38'), definiram a partida ainda no primeiro tempo.

Na falta de mais gols, o que de mais importante aconteceu no segundo tempo foi o retorno de Rodri e Dani Carvajal, dois jogadores que perderam grande parte da temporada passada devido a lesões.

"Esse tipo de jogo tende a ficar feio se não conseguirmos manter a intensidade e o nível competitivo", afirmou De La Fuente após a partida.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. A equipe estava concentrada desde o início, com ataques, combinações (...) e no segundo tempo faltou um pouco de gás, intensidade. São situações que surgem nesta fase da temporada", analisou o treinador.

A Espanha volta a campo no próximo domingo, contra a Turquia, fora de casa, em confronto entre os favoritos a liderar o grupo e conseguir uma vaga direta para a o Mundial do ano que vem.

