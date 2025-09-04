EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, criticou nesta quinta-feira (4) a França e outros países que se preparam para reconhecer um Estado palestino, e afirmou que os havia advertido sobre possíveis represálias de Israel por meio da anexação da Cisjordânia.

Rubio se recusou a se juntar à condenação mundial contra o plano de colonização na Cisjordânia aprovado por Israel e que compromete a possibilidade de um Estado palestino.

Cerca de vinte países, entre eles Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, rejeitaram em agosto um projeto central de construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada, pois dividiria esse território palestino em dois.