EUA planeja cortar ajuda militar à Europa, diz mídia americana

Os Estados Unidos planejam encerrar a assistência militar a países europeus próximos à Rússia, em meio a pressões do governo do presidente Donald Trump para que a Europa se envolva mais em sua própria defesa, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (4).

Seis fontes familiarizadas com o assunto confirmaram a medida ao Washington Post, que segundo o jornal afetaria centenas de milhões de dólares de ajuda destinada a reforçar as defesas contra a Rússia.

O Financial Times indicou que funcionários americanos informaram diplomatas europeus na semana passada sobre a decisão de Washington de suspender o financiamento de programas para treinar e equipar exércitos do Leste Europeu ao longo da fronteira com a Rússia.