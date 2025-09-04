EUA processa companhia elétrica por incêndio letal em Los Angeles

O governo dos Estados Unidos apresentou nesta quinta-feira (4) ações judiciais exigindo indenizações milionárias de uma companhia elétrica pelos incêndios ocorridos no sul da Califórnia em janeiro deste ano.

Os bombeiros lutaram durante semanas por terra e ar para controlar os incêndios florestais que mataram pelo menos 31 pessoas, deixaram milhares de desalojados e geraram impactos de longo prazo para a saúde de muitos na região metropolitana de Los Angeles.

O Departamento de Justiça disse nesta quinta que não tinha dúvidas de que a companhia elétrica Southern California Edison (SCE) era responsável pelo incêndio Eaton, que arrasou a localidade de Altadena.