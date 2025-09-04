Ex-chanceler da Zâmbia condenado a trabalhos forçados por corrupção

Joseph Malanji, ex-ministro das Relações Exteriores da Zâmbia entre 2018 e 2021, foi condenado nesta quinta-feira a quatro anos de prisão e a trabalhos forçados após um processo por acusações de corrupção, constatou uma equipe da AFP presente no tribunal.

Malanji, que foi ministro durante o governo do ex-presidente Edgar Lungu, foi detido no final de 2021 acusado de desvio de fundos públicos utilizados, entre outras coisas, para a compra de dois helicópteros.

O ex-ministro de 60 anos deverá cumprir "quatro anos de prisão com trabalhos forçados", anunciou uma juíza na audiência.