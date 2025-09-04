Ex-ministro deportado dos EUA é preso ao chegar à Bolívia

O ex-ministro boliviano Arturo Murillo foi deportado dos Estados Unidos, onde foi condenado por lavagem de dinheiro, e ao chegar a Santa Cruz nesta quinta-feira (4) foi detido para cumprir outras penas, constatou um jornalista da AFP.

Murillo, de 61 anos, foi condenado em janeiro de 2023 a 70 meses de prisão por ter participado na lavagem de subornos recebidos por ajudar uma empresa americana a obter um contrato para o fornecimento de gases lacrimogêneos.

Ele saiu da prisão antes de concluir a pena e um juiz de imigração ordenou sua deportação.