Ex-presidente Martín Vizcarra sai da prisão no Peru

O ex-presidente peruano Martín Vizcarra saiu da prisão nesta quinta-feira (4) após 22 dias preso, em cumprimento da decisão de um tribunal de apelações para que seja processado em liberdade em um caso de suposta corrupção.

Vizcarra, de 62 anos, foi enviado à prisão em 13 de agosto por um juiz que alegou risco de fuga no julgamento por supostos subornos recebidos quando era governador da região de Moquegua, há 11 anos.

"A prisão preventiva contra mim foi completamente ilegal. Apesar da difícil situação que passei, saio fortalecido", disse Vizcarra à imprensa após deixar a prisão exclusiva para ex-representantes.