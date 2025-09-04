Exército israelense diz controlar 40% da Cidade de Gaza

O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira (4) que controla 40% da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, depois de um dia com mais de 60 mortos em toda a Faixa, de acordo com a Defesa Civil local.

Quase dois anos depois do início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, o Exército israelense intensificou nas últimas semanas seus bombardeios e operações terrestres na Cidade de Gaza.

Contudo, nem o Exército nem o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciaram publicamente o início da grande ofensiva para tomar a cidade, prevista em um plano aprovado em agosto.