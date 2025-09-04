Exército israelense diz que controla 40% da Cidade de Gaza

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (4), que controla 40% da Cidade de Gaza, a maior cidade do território palestino, que o Estado israelense busca conquistar.

"Atualmente, controlamos 40% do território da Cidade de Gaza. A operação continuará a se expandir e se intensificar nos próximos dias", disse o general de brigada Effie Defrin, porta-voz do Exército israelense, em um vídeo. "Aumentaremos a pressão sobre o Hamas até que ele seja derrotado", acrescentou.

mib/ila/meb/mb/aa