Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

- Missão nada fácil -

O fim de semana na Holanda foi um duro golpe para a Ferrari, que luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores e agora viu sua vantagem sobre a Mercedes (terceira) cair para apenas 12 pontos.

"Estávamos com o ritmo necessário para conseguir um bom resultado", lamentou o chefe da equipe italiana, Frédéric Vasseur.

No "Templo da Velocidade", como é conhecido o lendário circuito de Monza, a Ferrari poderá contar com o apoio incondicional dos 'tifosi' para reagir e tentar reviver a alegria de um ano atrás, quando Leclerc venceu a corrida.

"Estamos mais competitivos nesta temporada, mas com um pelotão tão equilibrado [atrás da McLaren], temos que ser irrepreensíveis", ressaltou Vasseur.

Para Hamilton, que viverá seu primeiro GP de Monza com o macacão vermelho, seria ideal abrir sua contagem de vitórias pela Ferrari vencendo no domingo... Uma missão nada fácil, levando em conta a perda de cinco posições no grid de largada como punição devido a incidentes no GP da Holanda.