Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Gigante da moda italiana falecido aos 91 anos, Giorgio Armani vestiu as estrelas e depois conquistou o mundo com seu império dedicado a recriar um estilo de vida luxuoso, desde os acessórios até o design de interiores.

"Elegância discreta e luxo sofisticado" foi como resumiu sua marca no guia Time Out Bahrain em 2009.

Com um bronzeado intenso, cabelos brancos bem cuidados e o físico esculpido por treinamentos diários, Armani era famoso por sua discrição.