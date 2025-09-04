Governo do Líbano diz que exército implementará plano para desarmar Hezbollah

O exército libanês vai iniciar a implementação de seu plano para desarmar o Hezbollah, informou o ministro da Informação, Paul Morcos, ao fim de uma reunião do governo, nesta sexta-feira (5), sobre o tema que divide o país.

Em agosto, sob forte pressão dos Estados Unidos e o temor de um agravamento dos bombardeios israelenses no Líbano, o governo de Nawaf Salam ordenou ao exército a elaboração de um plano para desarmar o movimento xiita pró-Irã antes do fim do ano.

O Hezbollah foi o único grupo que manteve as armas após a guerra civil no Líbano entre 1975 e 1990, argumentando que a milícia exerce uma "resistência" frente à Israel, e rejeita veementemente a decisão do governo libanês de optar por seu desarmamento.