Homem é acusado de morte de turista brasileira na França

Um homem de cerca de vinte anos foi acusado de assassinato e colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira (4), após a morte de uma turista brasileira que residia na Suíça, em meados de julho no noroeste da França, anunciou o Ministério Público.

"Em 18 de julho de 2025, o corpo sem vida de uma turista foi encontrado, nu, no fundo da rampa de Barfleur", indicou em um comunicado o procurador da República de Coutances, Gauthier Poupeau.

A investigação "demonstrou que a morte de origem traumática sugeria a intervenção de um terceiro", acrescentou ele.