Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

A Union Jack, a bandeira do Reino Unido, também aparece habitualmente.

"Não esperávamos que isso tivesse tanto impacto", afirma à AFP Carla Kennedy, que faz parte do Worcester Patriots, um grupo que colocou centenas de bandeiras na cidade de Worcester, no oeste da Inglaterra.

Para esta mulher de 42 anos, o movimento está ligado a um sentimento anti-imigração crescente no país.

"Os britânicos começaram a se expressar agora, já tiveram o suficiente. Somos contra a imigração irregular e este movimento é a manifestação disso", diz.

"Isso não é de forma alguma racismo. Estamos orgulhosos de sermos ingleses e britânicos", defende-se.

"Devemos ter o direito de hastear nossa bandeira e não nos preocupar se isso vai ofender alguém, já que este é nosso país", acrescenta.