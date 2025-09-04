Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

O Independiente de Avellaneda foi desclassificado da Copa Sul-Americana por conta da violenta briga entre torcedores ocorrida em seu estádio, que obrigou o cancelamento do jogo de volta das oitavas de final da competição contra a Universidad de Chile, há duas semanas, informou a Conmebol nesta quinta-feira (4).

O time argentino também terá que fazer seus próximos 14 jogos em torneios da Conmebol sem sua torcida (sete em casa e sete como visitante) e foi multado em US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão na cotação atual), entre outras punições.

Já a Universidad de Chile avançará às quartas de final da Sul-Americana para enfrentar o Alianza Lima, do Peru, mas recebeu uma multa de US$ 270 mil (R$ 1,4 milhão) e tampouco poderá ter seus torcedores nos próximos 14 jogos internacionais.