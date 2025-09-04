Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen

O ministro da Defesa israelense prometeu nesta quinta-feira (4) infligir "as 10 pragas" bíblicas aos rebeldes do Iêmen, depois que os huthis intensificarem os ataques contra Israel.

"Os huthis estão disparando mísseis novamente contra Israel (...) Vamos infligir as 10 pragas contra os rebeldes", escreveu na rede social X o ministro Israel Katz, em referência às pragas do Egito citadas na Bíblia.

No livro bíblico do Êxodo, Deus enviou uma série de calamidades ao Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas escravizados.