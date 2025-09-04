Kathryn Bigelow quer incentivar o debate sobre o risco das armas nucleares com seu novo filme

"Acredito que estamos em uma situação extremamente perigosa". Com "A House of Dynamite", um thriller político sobre um ataque nuclear contra os Estados Unidos, Kathryn Bigelow deseja conscientizar sobre o risco de que a humanidade acabe aniquilada.

"É muito importante iniciar um diálogo [sobre a questão nuclear]. E talvez existam políticas que possam ser modificadas, tratadas ou, pelo menos, analisadas. Seria um passo enorme", comentou a diretora durante um encontro com jornalistas no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Nascida em 1951, a americana diz que ainda lembra dos treinamentos feitos quando era criança, como se esconder debaixo da mesa em caso de ataque nuclear, especialmente durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962.