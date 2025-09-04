Lendário estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

De acordo com o desejo de Giorgio Armani, seu funeral será realizado de forma privada, mas haverá uma capela-ardente aberta ao público de 09h00 às 18h00 no sábado e no domingo no Teatro Armani em Milão.

O estilista criou sua marca em 1975 e sempre quis preservar sua independência, rejeitando abrir o capital no mercado de ações.

Com a saúde fragilizada durante vários meses, cancelou seus desfiles de moda masculina em Milão em meados de junho. Também não compareceu ao desfile da Armani Privé em Paris, em julho, por recomendação médica.

Em uma entrevista ao Financial Times publicada poucos dias antes de sua morte, o italiano declarou que seus planos para sucessão consistiam "em uma transição progressiva de responsabilidades para seus colaboradores mais próximos, como Leo Dell'Orco", responsável pelo design das coleções masculinas, "os membros de (sua) família e toda a equipe de trabalho".

- O melhor da Itália -

"Com Giorgio Armani, desaparece uma figura emblemática da cultura italiana, que soube transformar a elegância em uma linguagem universal. Seu estilo sóbrio e inovador redefiniu a relação entre a moda, o cinema e a sociedade, deixando uma marca indelével nos costumes contemporâneos", reagiu o ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli.