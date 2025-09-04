Líderes europeus falam com Trump após cúpula sobre garantias de segurança à Ucrânia

Os líderes europeus conversaram com o presidente americano, Donald Trump, nesta quinta-feira (4), após uma cúpula em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, com foco nas garantias de segurança que seriam oferecidas a Kiev quando a guerra com a Rússia terminar.

Os líderes têm se mantido muito reservados sobre a natureza das garantias, que devem incluir o envio de tropas europeias para a Ucrânia, treinamento e apoio "de respaldo" dos Estados Unidos.

Diante de um Trump imprevisível e de um presidente russo mais inflexível do que nunca, cujo Exército avança na Ucrânia, o grupo quer demonstrar sua determinação em não abandonar Kiev e não ser marginalizado caso Washington e Moscou negociem o fim da guerra, que começou com a invasão russa da Ucrânia há três anos e meio.