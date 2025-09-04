Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

Se for votado no Congresso, onde os conservadores são maioria, "nós corremos o risco da anistia (...) a extrema direita tem muita força ainda", afirmou Lula durante um encontro com militantes em Belo Horizonte (MG).

"É uma batalha que tem que ser feita também pelo povo", clamou.

Mais de 600 pessoas já foram condenadas pelos atos de janeiro de 2023, poucos dias depois da posse de Lula, considerados pela Justiça como uma tentativa de golpe de Estado.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a insurreição em Brasília foi uma última jogada do bolsonarismo para tentar se manter no poder.

Enquanto o julgamento de Bolsonaro se aproxima do fim, no Congresso intensificaram-se esta semana as negociações para incluir a votação de uma anistia na pauta legislativa.

"Não há ainda nenhuma definição" sobre o tema, garantiu nesta quinta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, responsável por decidir se a proposta será votada ou não.