Luto nacional em Portugal após acidente que deixou 17 mortos em Lisboa

O balanço anterior era de 15 vítimas fatais, mas dois feridos faleceram durante a noite, segundo a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro.

A Justiça portuguesa anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam, em meio a uma nuvem de fumaça, o vagão completamente destruído contra um muro, depois de aparentemente não ter feito a curva no final da rua pela qual transitava. Os pedestres observavam a cena horrorizados.

Diante da tragédia, o governo português decretou um dia de luto nacional para esta quinta-feira em homenagem aos falecidos, cujas identidades serão divulgadas em breve pelo Ministério Público.

Um grande dispositivo - com bombeiros, policiais e funcionários dos serviços de emergência médica - trabalhou durante a noite ao redor do vagão destruído, que ficou tombado contra um muro na ladeira íngreme pela qual circulava diariamente.

Os serviços de emergência informaram que os outros três bondinhos da capital foram paralisados para verificações de segurança.